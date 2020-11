Kletterin bei Absturz in Witten schwer verletzt

Witten (dpa/lnw) - Eine Freeclimberin ist in Witten beim Klettern in alten Steinbrüchen an der Ruhr abgestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Sturz sei aus einer Höhe von nur zwei bis drei Metern erfolgt, die Sportlerin sei aber unglücklich aufgeschlagen, berichtete die Feuerwehr am Montag. Da das Klettergebiet in unwegsamen Gelände liegt, mussten die Retter die Frau etwa einen Kilometer bis zum Rettungswagen tragen. Zwei Stunden habe die Bergung gedauert.

Von dpa