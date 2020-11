Herne (dpa/lnw) - Pest-Maske gefällig? Das Westfälische Landesmuseum für Archäologie in Herne versteigert von Dienstag an Kuriosa aus den Lagerbeständen des Hauses. Zu ersteigern gibt es in einer Art digitalem Adventskalender vor allem Exponate und Werbeartikel rund um die Sonderausstellung «Pest!», die neulich zu Ende ging.

Von dpa