Posten am Verfassungsgerichtshof frei: Brandts hört auf

Brandts ist seit 2013 OVG-Präsidentin. Zuvor stand die in Erkelenz im Rheinland geborene Juristin drei Jahre lang an der Spitze des Landessozialgerichts in Essen. In ihrer Karriere war die Brandts Richterin am Bundessozialgericht und Präsidentin des Sozialgerichts in Dortmund. 1995 arbeitete sie im Sozialministerium in Düsseldorf.