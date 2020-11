Polizei löst Party in und vor Wohnung in Essen auf

Essen (dpa/lnw) - Die Polizei hat am Wochenende in Essen eine corona-regelwidrige Party mit mehreren Dutzend Jugendlichen aufgelöst. Anwohner hatten der Leitstelle am Samstag kurz vor Mitternacht von etwa 50 Heranwachsenden berichtet, die in und vor einem Mehrfamilienhaus feierten, wie die Polizei am Montag mitteilte.