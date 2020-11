Mit dem Rad auf der Autobahn: Polizei stoppt 31-Jährigen

Herford (dpa/lnw) - Die Polizei hat auf der Autobahn bei Herford einen 31 Jahre alten Radfahrer gestoppt. Der Mann war auf dem Seitenstreifen in Richtung Hannover unterwegs, wie die Bielefelder Polizei am Montag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag. Bei der Feststellung der Personalien des Radfahrers wurde der Stadthagener immer aggressiver und randalierte. Eine Polizistin wurde laut Mitteilung leicht verletzt. Zum Motiv der gefährlichen Fahrt auf der Autobahn machte die Polizei keine Angaben.

Von dpa