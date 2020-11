Betrunkener Autofahrer konnte nicht mehr stehen

Hattingen (dpa/lnw) - Ein Autofahrer in Hattingen ist so betrunken gewesen, dass er keinen Atemalkoholtest mehr ablegen konnte. Der 51-Jährige konnte auch nicht mehr selbstständig auf den Beinen halten, wie die Polizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises am Montag mitteilte. Ein Zeuge (40) hatte die Polizei am Sonntagnachmittag gerufen. Zuvor hatte er vergeblich versucht, den Mann vom Autofahren abzuhalten.

Von dpa