Mafia-Prozess unterbrochen: Verteidiger mit Corona infiziert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Mafia-Prozess in Düsseldorf ist unterbrochen worden, weil zwei Verteidiger sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Das hat eine Sprecherin des Duisburger Landgerichts am Montag mitgeteilt. Die übrigen Verfahrensbeteiligten seien noch am Freitag bei einem Schnelltest negativ getestet worden. Aus Gründen der Vorsicht unterbrach die Kammer das Verfahren dennoch. Es soll am 11. Dezember wieder aufgenommen werden. Quarantäne sei für die übrigen Verfahrensbeteiligten nicht notwendig, da in dem Verfahren überwiegend mit Masken und Trennscheiben verhandelt werde.

