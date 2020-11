Mann in Essen angefahren: Mutmaßlicher Fahrer festgenommen

Essen (dpa/lnw) - Nachdem ein Mann am Wochenende in Essen angefahren und schwer verletzt wurde und der Autofahrer Fahrerflucht beging, ist ein 35-Jähriger festgenommen worden. Der Mann sei am Sonntagabend zur Polizeiwache Mülheim gekommen und habe angegeben, der Fahrer des Unfallfahrzeugs gewesen zu sein, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der 35-Jährige wurde festgenommen und verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Zuvor hatte die «WAZ» über den Mann berichtet. Die Polizei prüft weiterhin, ob es sich um einen Unfall handelte oder ob der junge Mann möglicherweise mit Absicht angefahren wurde.

Von dpa