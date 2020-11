Sportchef Arabi sieht trotz Niederlagenserie Fortschritte

Düsseldorf (dpa) - Samir Arabi hat die 1:2-Niederlage von Arminia Bielefeld bei RB Leipzig als Fortschritt gewertet. «Wir haben uns zumindest deutlich mehr Torchancen erarbeitet und waren nah am Ausgleich. Das gibt Mut für die kommenden Aufgaben», sagte der Sportchef des Tabellenvorletzten der Fußball-Bundesliga am Sonntag in der TV-Sendung Sky90. Obwohl der Aufsteiger aus Ostwestfalen nach zuletzt sieben Niederlagen in Serie erstmals auf einem direkten Abstiegsplatz rangiert, gab sich der 41-Jährige kämpferisch: «Wir sind noch nicht so weit, dass wir nervös werden und hissen nicht die weiße Fahne.»

Von dpa