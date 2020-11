Baum bringt US-Stürmer Hoppe - Zakaria-Comeback bei Gladbach

Mönchengladbach (dpa) - Trainer Manuel Baum vertraut im Spiel seines FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach auf den 19 Jahre alten Stürmer Matthew Hoppe. Der US-Amerikaner, der eigentlich für die Schalker Reserve in der Regionalliga spielt, steht am Samstagabend überraschend in der Startelf der Profis. Zudem versucht Baum es nach zuvor 24 sieglosen Bundesligaspielen mit drei weiteren Wechseln: Für Benjamin Stambouli, Bastian Oczipka, Goncalo Paciencia und den suspendierten Amine Harit spielen zudem Ozan Kabak, Benito Raman und Steven Skrzybski.

Von dpa