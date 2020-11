Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Blitzstart durch seinen Altstar hat dem Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga den dritten Sieg hintereinander beschert. Dank des frühes Tores von Daniel Gordon (7. Minute) schlugen die Badener am Samstag den diesmal überraschend schwachen Bundesliga-Absteiger SC Paderborn mit 1:0 (1:0) und setzten sich dadurch vorerst in der oberen Tabellenhälfte fest. Es ist das erste Mal, dass der KSC seit seinem Aufstieg im Sommer 2019 drei Liga-Partien in Folge gewinnen konnte.

«Das fühlt sich verdammt gut an. Wir haben gerade einen guten Lauf», sagte der 35 Jahre alte Gordon, der ein starkes Spiel machte und nach seinem Tor schnurstracks in Richtung Zeugwart Hüseyin Cayoglu gesprintet war. Der bei den Spielern beliebte Türke hatte seinen letzten Einsatz und verabschiedet sich in den Ruhestand. «Er war 46 Jahre lang immer für den Verein da», sagte Gordon. Auch KSC-Trainer Christian Eichner freute sich für das Urgestein und über «einen verdienten Sieg» seiner Mannschaft, die «auf hohem Niveau verteidigt hat».

Gleich die erste Chance der Karlsruher nutzte Routinier Gordon, der erst nach Saisonbeginn einen neuen Vertrag erhalten hatte, zur Führung. Im Anschluss an eine Ecke scheiterte der Verteidiger erst per Kopf, traf dann aber mit einem Abstauber. In der 24. Minute hätte Kyoung-Rok Choi fast erhöht, Paderborns Jamilu Collins rettete aber kurz vor der Linie. Fünf Minuten vor der Pause setzte Gordon einen Kopfball an die Latte. Die Gäste hingegen erzeugten offensiv so gut wie keine Gefahr - auch nicht in der zweiten Halbzeit, in der sie etwas dominanter auftraten. Ihre beste Chance vergab der eingewechselte Kai Pröger nach einem Konter (76.).

Beim KSC verlängerte sich der Vertrag von Torjäger Philipp Hofmann durch dessen Einsatz dank einer Klausel um ein weiteres Jahr bis 30. Juni 2022.