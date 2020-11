Koelnmesse setzt traditionsreiche Photokina nicht fort

Köln (dpa) - Nach sieben Jahrzehnten wird die traditionsreiche Foto- und Videomesse Photokina nicht mehr fortgesetzt. Die Veranstaltung werde «bis auf Weiteres ausgesetzt», teilte die Koelnmesse am Freitag in der Domstadt mit. Als Grund nannte das Unternehmen «die weiter massiv rückläufige Entwicklung in den Märkten für Imaging-Produkte». Pläne, die Photokina bei möglicherweise besseren Branchenperspektiven wieder stattfinden zu lassen, gibt es nicht. Koelnmesse-Chef Gerald Böse erklärte, die Rahmenbedingungen der Branche böten leider keine tragfähige Basis für eine weitere Ausrichtung.

Von dpa