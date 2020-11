90-Jährige in eigener Wohnung überfallen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Unbekannte haben eine 90-Jährige in Düsseldorf in ihrer eigenen Wohnung überfallen. Die beiden Räuber hätten die Frau kurz vor der Haustür abgepasst, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie hätten sich als Handwerker ausgegeben.