Der Syrer steht im Verdacht, im Dezember 2017 in vier Fällen über einen Messengerdienst um Unterstützer für die zum IS zählende Gruppierung «Al-Hajai» geworben haben, in dem er aufforderte, deren bewaffneten Kampf in Syrien finanziell zu unterstützen.

Ihm drohen nun bis zu fünf Jahre Haft. Zunächst muss aber das Oberlandesgericht in Düsseldorf entscheiden, ob es die Anklage zum Prozess zulässt.