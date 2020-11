Heinsberger Rettungsdienst-Mitarbeiter in Quarantäne

Heinsberg (dpa/lnw) - Nach 9 positiven Corona-Fällen beim Rettungsdienst in Heinsberg müssen nun alle 270 Mitarbeiter für 14 Tage in Quarantäne - allerdings nur nach dem Dienst. Wer einen negativen Test vorlegen kann und symptomfrei ist, dürfe weiterhin arbeiten, sagte eine Kreissprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten WDR und «Rheinische Post» darüber berichtet.