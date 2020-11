Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein junges Paar soll in Düsseldorf einen Mann in eine Falle gelockt, zusammengeschlagen und ausgeraubt haben. Die Polizei nahm das minderjährige Pärchen fest, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Den beiden wird unter anderem erpresserischer Menschenraub vorgeworfen.

Von dpa