Fraktionen wollen einheitliches Tarifsystem für Bus und Bahn

Düsseldorf (dpa/lnw) - CDU, FDP und die oppositionelle SPD im Landtag fordern ein landesweit einheitliches und verständliches Tarifsystem für Busse und Bahnen in Nordrhein-Westfalen. Einen entsprechenden Antrag wollen die drei Fraktionen noch im Dezember ins Plenum einbringen. «Einfach einsteigen und durch ganz NRW fahren - mit einem festen Tarif, einem digitalen Ticket und ohne Stress. Das soll für alle, die Bus und Bahn im Land nutzen, funktionieren», teilten die drei Fraktionen am Freitag mit. E-Tarif und E-Ticket sollten flächendeckend in NRW Wirklichkeit werden. Damit werde auch eine der größten Zugangsbarrieren im Öffentlichen Nahverkehr gerade für Gelegenheitsfahrer beseitigt.

