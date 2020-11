Immer weniger Kerzen Made in NRW

Deutschland ist der größte Kerzenimporteur in der EU. Auch Hersteller aus NRW haben ihre Produktion ins Ausland verlagert. So fertigt etwa Kerzen Müller aus Straelen am Niederrhein seit 1988 in Polen und hat im Jahr 2000 eine Produktionsstätte in China eröffnet.

Im laufenden Jahr haben die heimischen Hersteller ein leichtes Plus erreicht. Im ersten Halbjahr legte ihre Produktion um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu.