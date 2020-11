Viele Wolken und nur wenig Sonne in NRW erwartet

Düsseldorf/Offenbach (dpa/lnw) - Das Wochenende in Nordrhein-Westfalen bringt Nebel und wenig Chance auf Sonne: Am Freitag wird es überwiegend stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Im Norden von NRW kann es gebietsweise regnen. Mit etwas Glück, lässt sich in der Südhälfte zeitweise die Sonne blicken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad.

Von dpa