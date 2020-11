43-Jähriger bei Kollision auf A44 lebensgefährlich verletzt

Bad Wünnenberg (dpa/lnw) - Ein 43-Jähriger ist bei einem Unfall auf der A44 bei Bad-Wünnenberg in Ostwestfalen lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann aus Fulda soll kurz hinter dem Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren in Richtung Kassel ein Stauende übersehen haben und mit seinem Wagen auf einen Sattelzug aufgefahren sein, wie die Polizei Bielefeld am Donnerstagabend mitteilte.

Von dpa