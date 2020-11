Leverkusens Alario wärmt sich im Maradona-Trikot auf

Leverkusen (dpa) - Der argentinische Stürmer Lucas Alario hat vor dem Europa-League-Spiel seines Vereins Bayer Leverkusen gegen den israelischen Pokalsieger Hapoel Be'er Sheva an die Fußball-Legende Diego Maradona erinnert. Alario, der diesmal nicht in der Startelf steht, trug ein Trikot mit der Nummer 10 und dem Namenszug «Maradona». Der argentinische Weltmeister-Kapitän von 1986 war am Mittwoch im Alter von 60 Jahren gestorben.

Von dpa