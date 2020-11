«Querdenker» werben mit Laschet: Rechtliche Schritte

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die «Querdenker» werben für eine geplante Demonstration in Düsseldorf mit dem Konterfei von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) - und der wehrt sich dagegen. Ein Bild von Laschet findet sich in einer Reihe von potenziellen Rednern und Unterstützern der Gruppe wieder, die die Corona-Maßnahmen kritisiert, darunter «Querdenken»-Gründer Michael Ballweg. Unter Laschets Bild ist in dem im Internet veröffentlichten Aufruf dabei vermerkt: «Einladung persönlich überbracht.»

Von dpa