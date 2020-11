Maskenpflicht in Krefelder Grundschulen: Eilantrag abgelehnt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Einen Eilantrag gegen die bereits bestehende Maskenpflicht in Krefelder Grundschulen hat das Verwaltungsgericht abgelehnt. Im Eilverfahren ging es um eine Interessenabwägung. Das öffentliche Interesse am Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung und der Sicherung des Gesundheitssystems überwiege gegenüber dem kurzfristigen Eingriff in die Grundrechte der betroffenen Personen, teilten die Düsseldorfer Richter am Donnerstag zu ihrer Entscheidung mit (AZ: 7 L 2327/20). Den Eilantrag hatten Eltern einer Zweitklässlerin eingereicht.

Von dpa