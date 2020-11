„Betriebe stehen schon jetzt mit Rücken zur Wand“

Hotels, Kneipen und Restaurants bleiben noch länger dicht, die Sorgen der Branche wachsen. „Die Betriebe stehen jetzt schon mit dem Rücken zur Wand“, sagt Renate Dölling, Geschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Westfalen im Gespräch mit dieser Zeitung. Umso wichtiger sei es, dass jetzt die Novemberhilfen schnell ausgezahlt werden. „Der Kostenapparat läuft schließlich weiter: Mieten werden fällig und Gehälter müssen gezahlt werden.“

Nach den Ankündigungen von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gehe man davon aus, dass die Dezemberhilfen „im selben Umfang“ weitergezahlt werden. Im November konnten von der Schließung betroffene Betriebe rund drei Viertel des Monatsumsatzes vom November 2019 geltend machen. Der Dehoga beziffert den Branchenumsatz im Dezember vergangenen Jahres auf bundesweit etwa 8 Milliarden € netto.

„Wir sind ja keine ,Licht-an-Licht-aus-Branche.‘“

Renate Dölling hofft, dass die Dezemberhilfen zügiger fließen. Sie rechnet nach den Äußerungen beim Bund-Länder-Treffen am Mittwoch damit, dass die Betriebe auch über Weihnachten schließen müssen. „Zumindest haben wir Planungssicherheit. Wir sind ja auch keine ,Licht-an-Licht-aus-Branche‘“, sagt Dölling.

Aber natürlich würden die Gastronomen in der Weihnachtszeit lieber Gäste begrüßen und Geld einnehmen als auf Staatshilfen zu warten. Beeindruckend sei, wie flexibel die Branche auf die Corona-Regeln reagiere. Einige Gaststätten planen einen Abholservice für Weihnachtsmenüs. Immer mehr Restaurants bieten laut Dölling einen Lieferservice an oder nehmen an gemeinsamen Lieferplattformen teil. „Die Gastronomen sind in dieser schwierigen Lage viel enger zusammengerückt.“