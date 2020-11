Betonplatten-Unfall: Staatsanwaltschaft wartet auf Gutachten

Köln (dpa/lnw) - Bei den Ermittlungen zum tödlichen Unfall mit einer Betonplatte aus einer Lärmschutzwand auf der A3 will die Kölner Staatsanwaltschaft das Ergebnis ihres Gutachtens abwarten. «Wir ermitteln weiterhin in alle Richtungen gegen Unbekannt», sagte ein Sprecher der Behörde am Donnerstag. Die Erkenntnisse von Straßen.NRW flössen in die Ermittlungen mit ein, «aber wir warten, bis unser eigenes Gutachten vorliegt». Dies werde voraussichtlich gegen Ende des Jahres so weit sein.

Von dpa