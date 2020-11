Laschet ermahnt Corona-Demo-Teilnehmer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat an die Teilnehmer von Corona-Demos appelliert, auch an die Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen zu denken. «Jeder darf demonstrieren, wofür er will. Aber man muss auch jedem, der demonstriert, sagen (...): Denk in dieser Sekunde, wo du sprichst, an die, die vielleicht wenige Meter entfernt in einem Krankenhaus gerade um ihr Leben ringen, auch das ist wichtig», sagte Laschet am Donnerstag im Landtag in einer Erklärung zu den Bund-Länder-Corona-Beschlüssen.

Von dpa