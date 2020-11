Laschet: In «Extremhotspots» Wechselunterricht möglich

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Kreisen oder Städten mit besonders hohen Corona-Infektionszahlen kann «schulspezifisch» ab der 8. Klasse im Wechsel von zuhause und in den Schulen unterricht werden. Darauf hätten sich Bund und Länder in ihrer Schalte am Mittwoch geeinigt, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nach den Beratungen in Düsseldorf. Die Maßnahme für «Extremhotspots» gelte ab 200 Infektionen pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen.

Von dpa