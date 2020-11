Straßen.NRW: Weitere Mängel an Betonplatten an A3 entdeckt

Köln (dpa/lnw) - Nach dem tödlichen Betonplatten-Unfall auf der Autobahn 3 bei Köln sind dort weitere Mängel an Lärmschutzwänden entdeckt worden. An der Unfallstelle seien sieben Lärmschutzplatten nicht korrekt angebracht worden, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Mittwoch mit. Dabei sei «offenbar aus Platzgründen bewusst mit geschweißten Winkeln improvisiert» worden. Die Mängel wurden demnach bei einer Prüfung der Platten im Bereich der Unfallstelle an der Autobahn 3 entdeckt.