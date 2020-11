Der beim BVB ausgebildete Junioren-Nationalspieler hatte im Sommer-Trainingslager der Profis einen guten Eindruck hinterlassen und war danach bereits von der U 19 in das U23-Regionalliga-Team aufgerückt. «Wir sind mit Ansgars Entwicklung sehr zufrieden», kommentierte Nachwuchskoordinator Lars Ricken in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch die Einigung mit Knauff.