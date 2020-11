Hoeffel stürmt weiter für Iserlohn Roosters

Iserlohn (dpa/lnw) - Die Iserlohn Roosters können auch für die kommende Saison mit Stürmer Mike Hoeffel planen. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mitteilte, geht der gebürtige US-Amerikaner mit deutschem Pass in seine zweite Spielzeit am Seilersee. Er war im vergangenen Jahr von den Fischtown Pinguins Bremerhaven ins Sauerland gewechselt. «Ein Spieler mit seiner Erfahrung, der keine Ausländerlizenz belegt, ist in der aktuellen Situation sehr wertvoll für uns», sagte Sportchef Christian Hommel.

Von dpa