Mülheim/Ruhr (dpa/lnw) - Ein besonders skrupelloser Trickbetrüger hat einen 83-jährigen Senioren in Mülheim aufgefordert, Polizisten zu töten. Der Betrüger habe sich am Telefon selbst als Polizist ausgegeben, um dem 83-Jährigen seine Ersparnisse abzuschwatzen, berichtete ein Polizeisprecher in Essen am Mittwoch.

