Grüne fordern Schutzmaßnahmen-Stufenplan

Düsseldorf (dpa/lnw) - Unmittelbar vor den Länderberatungen mit dem Bund haben die Grünen im Landtag von Nordrhein-Westfalen ein «klares Stufenmodell» für Corona-Schutzmaßnahmen und Lockerungen gefordert. Es müsse einen nachvollziehbaren Plan für die nächsten Monate geben, forderte Fraktionschefin Verena Schäffer am Mittwoch in Düsseldorf. Die Menschen erwarteten Planbarkeit. Sie warf der schwarz-gelben Landesregierung zugleich vor, mit Kurzsichtigkeit das Vertrauen der Bevölkerung zu verspielen. Der FDP-Fraktionschef Christof Rasche wies die Vorwürfe zurück. Zur Verlängerung der Schutzmaßnahmen gebe es keine Alternative. Die Grünen seien an vielen Landesregierungen beteiligt und hätten solche Pläne selbst nicht hinbekommen.

Von dpa