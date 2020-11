Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird in der zweiten Wochenhälfte grau und trüb. Am Mittwoch ist es oft noch heiter, am Abend ziehen dann dichte Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 11 Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bei bis zu 1 Grad aber weitgehend trocken.

Von dpa