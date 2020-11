Justizminister wollen Familienzeit für Top-Manager

Berlin (dpa) - Mehrere Justizminister aus den Ländern machen sich für die baldige Einführung einer gesetzlich geregelten Familienzeit für Spitzenmanager stark. Vorstände börsennotierter Unternehmen sollen im Fall von Schwangerschaft oder Krankheit problemlos eine Arbeitspause einlegen dürfen, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen - so fordern es laut einem «Handelsblatt»-Bericht (Mittwoch) die Ressortchefs von Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Sachsen und dem Saarland. Die Justizministerkonferenz der Länder werde sich am Donnerstag mit der Initiative beschäftigen, per Gesetz die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch auf der Führungsebene von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften zu ermöglichen.

Von dpa