26-Jähriger wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Als angeblich 13-jährige Lisa soll ein 26-Jähriger auf der Kurzvideo-Plattform Likee reihenweise kleine Mädchen überredet haben, Nacktfotos von sich zu schicken. Polizisten fanden bei ihm laut Staatsanwaltschaft 1500 Bilddateien von kleinen Mädchen in sexualisierten Posen, als sie seine Wohnung vor einem Jahr durchsuchten. Am 8. Dezember muss sich der 26-Jährige wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag mitteilte. Das Urteil wird noch am gleichen Tag erwartet.

Von dpa