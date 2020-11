Impfzentren möglicherweise an Flughafen und Hauptbahnhof

Köln (dpa/lnw) - In Köln könnten die geplanten Corona-Impfzentren möglicherweise am Hauptbahnhof und am Flughafen entstehen. Beide Standorte seien im Gespräch, teilte eine Sprecherin der Stadt am Dienstag mit. Die Stadt befinde sich zudem in Kontakt mit der Kölner Messe. Köln mache sich bereit, «impfen zu können, sobald es einen Impfstoff gibt». Zur notwendigen Logistik machte die Stadt noch keine Angaben. «Es hängt alles davon ab, welcher Impfstoff verwendet wird», so die Sprecherin. Köln ist die größte Stadt in Nordrhein-Westfalen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Von dpa