Gabelstapler löst Großbrand in Kunststoffwerk aus

Lünen (dpa/lnw) - In einem Kunststoffwerk in Lünen (Kreis Unna) ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte, geriet ein Gabelstapler in Brand. Von dem Brandherd aus habe sich das Feuer ausgebreitet und auf einen Hochbunker übergegriffen, in dem Plastikkunststoff lagerte. Die Feuerwehr geht laut Polizei nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die «Ruhr Nachrichten» hatten zunächst berichtet. Zwischenzeitlich hatte es laut Polizei auch eine Warnung an die Bevölkerung gegeben. Gesundheitsgefahr habe wohl aber nicht bestanden.

Von dpa