Spielhalle trotz Corona-Verbots geöffnet: Teures Glücksspiel

Am Montagabend führten das Ordnungsamt und Beamte der Aachener Einsatzhundertschaft daher eine gemeinsame Kontrollaktion durch. Nach Angaben der Polizei trafen die Beamten in den Räumen der Spielhalle zwei Personen an, zudem waren alle Spielgeräte in Betrieb. «Für den Betreiber dürfte es ein teures Glücksspiel gewesen sein», so die Polizei. Gegen ihn Betreiber und die Anwesenden wurden Verfahren eingeleitet.