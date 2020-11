Arzt unter Verdacht: Klinik-Vorstand «zutiefst erschüttert»

Der 44 Jahre alte Mediziner soll nach Angaben der Polizei vom Freitag zwei todkranken Männern (47 und 50 Jahre alt) in deren letzter Lebensphase Medikamente verabreicht haben, die zum sofortigen Tod führten. Er kam in Haft, eine Mordkommission ermittelt wegen Totschlags. In einem der Fälle habe er angegeben, dass er das weitere Leiden des Patienten und seiner Angehörigen habe beenden wollen, so die Polizei. Der 47-Jährige hatte die niederländische Staatsangehörigkeit. Der Arzt war seit Februar an der Uniklinik tätig. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Nach Informationen der «Bild»-Zeitung handelte es sich bei den beiden gestorbenen Männern um Corona-Patienten, die auf der Covid-19-Station des Uniklinikums behandelt wurden.

Man sei auch besorgt über die Gefahr des Vertrauensverlustes in die Arbeit der Beschäftigten, so die Uniklinik weiter. Der Vorstand versicherte, alles dafür zu tun, die Versorgung der Patienten in der Pandemiephase «auch weiterhin auf höchstem Niveau» sicherzustellen. «Wir haben vollstes Vertrauen in unsere Mitarbeitenden», hieß es. Die Arbeit der Staatsanwaltschaft Essen werde man weiterhin «vollumfänglich» unterstützen.