Autobahnsperrung: Drei Lkw kollidieren auf A1 mit Verletzten

Münster (dpa/lnw) - Nach einem Unfall auf der A1 mit drei beteiligten Lkw und mehreren Verletzten ist am Montagmittag die Autobahn bei Ascheberg Richtung Dortmund gesperrt worden. Die Polizei rechnet mit erheblichen Behinderungen bis in die frühen Abendstunden, wie eine Sprecherin am Mittag sagte. Der Verkehr staute sich auf zunächst neun Kilometer. Aus bislang unbekannter Ursache waren gegen 11.30 Uhr auf der Strecke drei Lastwagen auf dem rechten Fahrstreifen und dem Seitenstreifen miteinander kollidiert.

Von dpa