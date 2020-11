50 Hühner im Sauerland geklaut

Halver (dpa/lnw) - Unbekannte haben in Halver im Sauerland 50 Hühner gestohlen. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen brachen der oder die Diebe ein Vorhängeschloss an einem Hühnerstall auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zudem rissen sie eine Überwachungskamera ab. Zeugen berichteten von einem verdächtigen weißen SUV in Tatort-Nähe. Allerdings sei unklar, ob dieser mit dem Hühnerdiebstahl in Zusammenhang stehe.

Von dpa