Köln-Sportchef Heldt: Sind überzeugt von Trainer Gisdol

Der Trainer stehe «genauso in der Verantwortung, die Probleme zu lösen, wie die Spieler», sagte Heldt am Montag: «Es bringt nichts, es auf Einzelne runterzubrechen. Jetzt sind alle gefordert. Am Ende können es immer nur die Spieler richten. Das Trainer-Team gibt ihnen das Handwerkszeug mit, und das tut es nach wie vor. Die Spieler müssen es halt umsetzen.»

Die Situation des FC sei freilich «sehr, sehr schwierig, keine Frage», gab Heldt zu: «Deshalb wäre es das Allerallerschlimmste, wenn wir uns irgendwas in die Tasche lügen und etwas gut reden würden, was nicht gut ist.»