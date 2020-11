Freiwillige Fachkräfte für Corona-Impfaktion gesucht

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erklärte am Montag in Düsseldorf, dass für die Impfaktion in mindestens 53 Zentren und mit mobilen Impfteams sicherlich zusätzliche personelle Unterstützung nötig sein werde. Das Tempo des Impfens solle der Impfstoff bestimmen. «Der Impfstoff, der da ist, muss zügig verimpft werden.» Wann genau der Impfstoff da sein werde, könne er noch nicht sagen.

«Wir werden dafür sorgen, dass eine direkte Vermittlung möglich ist», sagte der Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe, Hans-Albert Gehle zum Freiwilligenregister. Interessierte könnten den Angaben zufolge unter anderem Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Pflegekräfte, Rettungskräfte und Verwaltungskräfte aus dem Gesundheitswesen sein.