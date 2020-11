Die jüngsten Profis in der Champions League

Dortmund (dpa) - Seit seinem Kurzeinsatz für Borussia Dortmund beim 5:2-Kantersieg am Samstag in Berlin ist Youssoufa Moukoko der jüngste in der Fußball-Bundesliga eingesetzte Profi. Läuft er auch am Dienstag im Duell des Revierclubs mit dem FC Brügge auf, wäre er es mit 16 Jahren und vier Tagen auch in der Champions League. Der vom BVB über die B-Liste nachgemeldete Angreifer würde damit den bisherigen Rekordhalter Céléstine Babayaro ablösen, der am 23. November 1994 für Anderlecht beim 1:1 in Bukarest im Alter von 16 Jahren und 87 Tagen debütiert hatte. Die fünf jüngsten Profis in der Königsklasse:

Von dpa