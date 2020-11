Fäkalien im Taufbecken: Kirche erstattet Anzeige

Saerbeck (dpa/lnw) - Nach dem Fund von Fäkalien in einem Taufbecken ihres Gotteshauses hat die Münsterländer St.-Georg-Gemeinde in Saerbeck Anzeige erstattet. Die Polizei des Kreises Steinfurt bestätigte am Montag Ermittlungen durch die Kriminalpolizei. Der Vorwurf lautet auf Störung der Religionsausübung. Der Vorfall vom vergangenen Mittwoch ist von der Video-Überwachung in der Kirche aufgenommen worden. Zu sehen sind drei Männer. Einer verrichtet am Nachmittag sein Geschäft auf dem Taufstein, die anderen machen Fotos von der Aktion. Die Polizei ermittelt jetzt nach der Identität der mutmaßlichen Täter und deren Motiv. Laut Strafgesetzbuch kann Störung der Religionsausübung mit Haft bis zu drei Jahren bestraft werden. Die «Westfälischen Nachrichten» hatten zuvor berichtet.

Von dpa