Polizei löst nicht genehmigte Corona-Demo in Duisburg auf

Die Polizei erteilte der Versammlung eine Verbotsverfügung. Auch das Ordnungsamt als zuständige Behörde für den Infektionsschutz verbot sie. Nach «mehrfachen Aufforderungen» seien die Teilnehmer den Platzverweisen schließlich nachgekommen. Ergebnis: Insgesamt wurden laut Polizei 24 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, 24 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung, eine Strafanzeige wegen Beleidigung sowie eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an dem Auto eines Pressevertreters verfasst.

In Nordrhein-Westfalen war es am Wochenende auch zu mehreren genehmigten Demonstrationen mit Bezug zur Corona-Politik gekommen. Eine größere fand in Bochum statt. An der von der Initiative «Querdenken 234 Bochum» angemeldeten Veranstaltung beteiligten sich nach Polizeiangaben bis zu 500 Menschen. Die Lage wurde als friedlich beschrieben.