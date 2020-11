Betrüger gaukeln Seniorin Rufe der Schwiegertochter vor

Essen (dpa/lnw) - Betrüger haben eine Seniorin in Essen mit Hilfe vorgegaukelter Hilferufe ihrer vermeintlichen Schwiegertochter um Schmuck und Bargeld gebracht. Die ältere Frau habe einen Anruf erhalten, wonach die Schwiegertochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und dadurch ein anderer Mensch gestorben sei, berichtete die Polizei am Sonntag. Gegen eine Kaution in Höhe von 65 000 Euro könne sie aber «freigelassen» werden.

Von dpa