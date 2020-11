Auto gerät aus Kurve und hinterlässt Spur der Verwüstung

Düren (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist in Düren mit seinem Wagen aus einer Kurve geraten und dann mit gleich mehreren schweren Hindernissen kollidiert. Zu dem Unfall kam es laut Polizei am frühen Sonntagmorgen. In einer Linkskurve sei der Wagen geradeaus gefahren und dort zunächst gegen einen Beton-Blumenkübel und einen Findling gekracht. Der Findling flog darauf den Angaben zufolge mehrere Meter durch die Luft und prallte gegen eine Hauswand.

Von dpa