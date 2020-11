Gladbach-Coach sehnt Rückkehr der Fans in Stadien herbei

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose sehnt «den Tag herbei, an dem wieder 50 000 und mehr Menschen in die Stadien strömen werden», sagte der 44-Jährige in einem «Sportbuzzer»-Interview (Samstag). «Das sollte dann ein Tag sein, den man gemeinsam ausgelassen feiert und an dem es vielleicht gar nicht so darauf ankommt, welches Team als Sieger vom Platz geht. Gewonnen hätten dann endlich wieder alle Fußballfans und der Fußball per se.»

Von dpa