Köln (dpa) - Die Stadt Köln will an Silvester Böllern mindestens in der Altstadt verbieten. Das sagte Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) am Freitag. Man warte ansonsten die weiteren Vorgaben des Landes ab, so Reker. Durch das Böller-Verbot sollen laut Reker unter anderem Menschenansammlungen in der Altstadt vermieden werden.

Von dpa